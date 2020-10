A Dancing with the Stars műsorvezetője, Kiss Ramóna igencsak mókás kedvében volt, amikor úgy döntött, kiposztol egy fotót magáról, amin hiányzik pár foga...

Kiss Ramóna bebizonyította, hogy van humorérzéke, ráadásul bevállalós is! A Dancing with the Stars műsorvezetője a show-ban szexi oldalát mutatta meg, ugyanis dögös, testhez simuló, csillogós ruhát viselt, ami tökéletesen állt rajta.

Ám most bevállalt egy kevésbé előnyös fotót is magáról: fogatlanul vigyorog Instagram-oldalán. Szerencsére csak egy applikáció segítségével lett foghíjas a mosolya...