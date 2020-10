Belegondolni is hátborzongató érzés abba, hogy milyen érzés, amikor a szerelmünkkel baj történik és nem tudunk rajta segíteni. Az egykori szépségkirálynő, Dobó Ági sajnos megtapasztalta ezt, férje, Kis Csaba az utcán lett rosszul.

A kétgyermekes gyönyörű anyuka, Dobó Ági és párja, Kis Csaba nemrég szerepeltek a Love Bistro című gasztro-reality-ben, ahol megismerkedtek Oláh Gergővel és feleségével, akikkel nagyon jó viszonyt sikerült kialakítaniuk.

A műsor után Gergő felhívta Ágiékat, hogy megkérdezze szerepelnének-e legújabb, Körforgás című videoklipjében. Ági és a család igent mondott, annak ellenére is, hogy Csabinak nem volt könnyű dolga, mivel el kellett játszania, hogy szívinfarktust kap.

"A Love bistro műsorban ismerkedtünk meg Oláh Gergővel, hamar összebarátkoztunk. Rengeteget hülyéskedtünk, nevettünk, például azon is, hogy én imádok énekelni, csak nem tudok. Amikor felhívott, hogy mit szólnánk, ha mi lennénk a videóklipje főszereplői, meglepődtem. De miután elolvastuk a dal szövegét, igent mondtunk, mert komoly üzenete van, arról szól, hogy mik a fontos dolgok az életben: a család mindenek előtt, ez nálunk is így van. Kiváncsi voltam nagyon, hogy a gyerekek hogy szerepelnek majd, de nagyon ügyesek voltak. De a szerelmem, Csabi is megcsillogtatta színészi vénáját, amit eddig nem ismertem.Olyan jól eljátszotta, hogy infarktust kapott, hogy bármikor megnézem a klipet, elsírom magam" - mesélte a Borsnak Ági.