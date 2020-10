Nem lehet könnyű dolga három gyerkőccel Kollányi Zsuzsinak. Az énekesnő október elején adott életet kisfiának, aki harmadik gyerekként érkezett a családba az ikrek mellé.

A nagyoknál most köszöntött be a dackorszak, ráadásul még barátkoznak az új családtaggal is. Így az édesanyának most különösen nagy türelemre lesz szüksége. Zsuzsit azonban kemény fából faragták, és eldöntötte, mindent megtesz, hogy a lehető legjobban csinálja.

Rajongóitól is segítséget kért, hátha valaki hasznos tanáccsal látja el a dackorszak kezelését illetően.

„Na jó! Valaki mondja meg, hogy kezeljem a dackorszakot és a 'közèpső gyerek szindrómát'? Hajam hullik ki minden nap... De ha a fene fenét eszik is, meg akarom tanulni jól csinálni. Szeretem a gyerekeim!" – írta a sztár a posztjához.

Özönlöttek a kommentek a kép alá, ám a legtöbben azt írták, ezt az időszakot egyszerűen át kell vészelni, de előbb-utóbb véget ér, az óvoda segíteni fog.