Meghan Markle nagyon rossz helyzetbe került, ugyanis kiderült, hogy a Netflixen nagy sikerrel futó The Social Dilemma dokumentfilmből szó szerint idézett legutóbbi nyilvános beszédében - írja a Daily Star.

Bár Harry és Meghan Santa Barbara-i kastélyukba töltik az idejüket, de ez nem gátolja meg őket abban, hogy videokonferenciákat tartsanak és beszéljenek az általuk fontosnak tartott témákról.

Nemrég Meghan Harry nélkül, egyedül ült kamera elé, hogy a közösségi médiáról fejtse ki véleményét. A beszédében az angol user szóval példálozott, amit a közösségi média felhasználók mellett a kábítószer fogyasztókra is használnak, ami között biztosan van összefüggés. A hallgatók között viszont többeknek szemet szúrt ez a példa, mivel ugyanez a hasonlat hangzott el a The Social Dilemma című dokumentumfilmben is.

Az eset után nemcsak plagizálással, de képmutatással is vádolták Meghant, mivel annak ellenére, hogy most negatívan áll a közösségi médiához, korábban ő is felhasználója volt.