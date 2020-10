A Dancing with the star volt az utolsó pont Osvárt Andi szakmai bakancslistáján. Elmondása szerint mindent megélt, amit szeretett volna, így hamarosan ideje a babavállalásnak is.

Ritkán beszél megánéletéről a gyönyörű színésznő, Osvárt Andi, aki ezúttal elárulta, hogy párjával, akivel két éve vannak együtt, a műsor után kisbabát terveznek.

"Ugyanúgy Andrásnak hívják a páromat, mint a táncpartneremet. Egyébként ő üzletember, és nem a szakmámból való. Nehéz volt neki elfogadni, hogy valaki ölelget egy filmben. Most pedig tovább edződik, mert ahogy készülünk Suti Andrással a Dancing with the Stars műsoraira, sokszor vagyunk testi közelségben. Az első adás után viszont ő is megértette, hogy ez egy verseny, és nagyon büszke rám. Ha ez a műsor véget ér, akkor azt mondhatom, hogy szinte a bakancslistám végére értem, már ami a munkámat illeti. Mindent megvalósítottam, amit szerettem volna, már nincsenek világmegváltó álmaim. A családalapítás lesz majd a következő állomás számomra. Mivel a páromnak már van egy tündéri kisfia, így gyakorolhatom picit az anyaságot a mindennapokban és azt látom, hogy nem is olyan ijesztő ez az egész. De most arra törekszem, hogy harmóniában élhessünk, illetve hogy a magánéletem és a munkám egyensúlyban maradjon" - mesélte az nlc-nek Andi.