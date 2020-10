Nagy bejelentést tettek a Dancing with the Stars műsorvezetői, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András. A tévénézők közül sokan örülnek a hírnek.

A TV2 az új szuperprodukciójában jelentette be, hogy egy másik rendkívül népszerű műsor is folytatódik a csatornán. A hírt Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András közölhette a nézőkkel: folytatódik a Nicsak, ki vagyok? - a rejtélyek színpada.



A csapatkapitányokat is bemutatták, Kajdi Csaba és Ábel Anita versenyeznek egymással. A csapattagokról pedig ma este, a Sztárban Sztár műsora közben rántják le a leplet.