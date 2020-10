A mindössze 18 éves Lila Moss már most számos felkérést kap, amit nem csak híres édesanyjának, Kate Mossnak köszönhet, hanem meseszép arcának, és kifogástalan alakjának...

A 46 éves Kate Moss még ma is a szakmában dolgozik, és sikeres szupermodellnek számít. Ám vetélytársa is akadt, mégpedig a saját lánya, Lila. A csodaszép 18 éves lányt már számtalan nagy márka megtalálta, pózolt már Chanelben vagy Marc Jacobs modelljeként, de nem rég kifutóra is lépett a Miu Miut képviselve.

A Vogue olasz címlapján pedig édesanyjával együtt szerepelt. Ismerőseik szerint Kate nagyon boldog, hogy Lila a nyomdokaiba lép, és igyekszik egyengetni lánya modellkarrierjét amennyire csak tudja.

Vajon a tanítvány túlnövi a mesterét?