Korda Gyuri és Balázs Klári elképesztően alacsony áron, havi bérletbe bocsátják a szobáikat a Hotel Villa Kordában. A céljuk, hogy állást biztosíthassanak az alkalmazottaiknak, és másokon is segítsenek.

„A koronavírus miatt a szállodaipar óriási bajba került. Mint mindenki, mi is a megoldáson gondolkodtunk, és láttuk, hogy más hotelek is úgy próbálják átvészelni ezt az időszakot, hogy havi bérletbe adják a szobáikat. Mi ezen nem akarunk nyerészkedni, ezért egy albérlet árának feléért, havi nyolcvanötezer forinttól adjuk ki a szobáinkat kaució nélkül. A szobákban van légkondicionáló, vízmelegítő, külön fürdőszoba, internet, és minden megszokott szolgáltatás. Az árban benne van a heti egyszeri takarítás, és az ingyenes parkolási lehetőség is a szálloda előtt és az utcában" – mondta el Klári a Ripostnak.