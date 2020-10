Az őrülten szexi, Köllő Babett ruhái elképesztően egyedi és extrém darabok, amelyek a zsűri alakja és stílusa alapján egyedileg lettek tervezve, amit a műsor egyik stylistja, Kiss Márk saját maga találja ki és készíti el a színésznő számára.

"Boldog vagyok, hogy egyedi ruháim vannak. Az elején megmutattam Márknak, hogy mi az az irány, ami tetszik nekem. Jennifer Lopez például inspirál. Küldtem pár fotót Márknak, és utána már nem kellett mondanom semmit, tudja mi áll jól nekem, mit viselek szívesen" - mesélte a Borsnak Babett.

A visszajelzések alapján a nézők nem kedvelik annyira az extrém, sokat mutató ruhadarabokat, ezt figyelembe véve azóta több anyag fedi a színésznő idomait.

"Az extrém, nagyon kivágott ruhákat nem szeretik a nézők. A harmadik adásra már láttuk, mi az, ami átmegy és mi az, ami nem. Például a legutóbbi selyemmuszlin fűzőt mindenki imádta, mert bár különleges, mások is szívesen viselnék" - magyarázta a színésznő.

A stylist, Kiss Márk szerint óriási feladat és kihívás megtervezni és kitalálni Babett csodálatos ruhakölteményeit.

"Én a hajtól és a sminktől kezdve mindent kitalálok, hogy összhangban legyen a ruhával. A legutóbbi fejdíszt is én készítettem el Babettnek, de minden ruha vagy kiegészítő kihívás. Hogy mindenre jusson idő, nagyjából egy vagy két napunk van Babett ruháit elkészíteni. A következő adásokra is tartogatok még nagyon extrém darabokat, például a most vasárnapi is megosztó lesz" - nyilatkozta Márk