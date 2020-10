Az aranytorkú énekesnőről, Tóth Veráról tudni lehet, hogy rajong az állatokért, több kutyusnak is gazdája.

Az egyik kedvence, a 6,5 éves angol bulldog, Lola azonban most kiemelt figyelmet kap Verától, ugyanis nemrég esett át egy porckorongsérv műtéten. A beavatkozás során a csontvelő csatornájából szedtek ki egy duzzanatot - írja a Bors.

Vera mindent megtesz annak érdekében, hogy kedvence újra a régi legyen, minden idejét neki szenteli és otthon lábadozik vele. A kutya felépülését egy gyógytornász is segíti.

„Általában az idegpályák sérülése esetén mintegy 90 napunk van arra, hogy a működésüket helyre tudjuk állítani. Ezért fontos a mielőbbi fizioterápiás kezelések elkezdése. Több módszerünk is van az ideg-izom kapcsolat helyreállítására. Ilyenek többek között az ingermasszázs vagy a tens (gyengeáramú impulzus) kezelés. Fontos, hogy a gazdi otthon is foglalkozzon kutyusával. Mi mindent lépésről lépésre megtanítunk a neki. Szinte egy kisebb fizioterápiás képzést kapnak. A neurológia súlyosságától függően, ha mindennap gyógytornásztatva van a kutya, akkor talpra fog állni. Az ebek amúgy is imádják a gyógytornát, hiszen ekkor a gazdi csak vele foglalkozik, jutalomfalatot kap, és még dicséri is" - mesélte a Borsnak Balogh Csilla kutyaterapeuta.