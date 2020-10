Demcsák Zsuzsa a TV2-n hamarosan induló Farm VIP című műsor házigazdája, Gáspár Zsolti pedig az egyik gazda lesz. A két híresség között az előző közös forgatáson mélyült el a kapcsolat, annyira, hogy Zsolti új szintre szeretné emelni a kapcsolatukat.

Az én ötletem volt, hogy felesküdjünk a rokonságra. Annyira megszerettem Zsuzsikát, hogy számomra ő már nem is barát, sokkal inkább családtag – mesélte a Borsnak Gáspár Zsolti, aki bele is kezdett a szervezésbe.

„Én magam mélyen istenhívő vagyok, s meg is vagyok keresztelkedve, Zsuzsikával ellentétben. Éppen ezért arra gondoltam, hogy keresztlányommá fogadom, és ígéretet teszek, hogy amíg élek, gondoskodom róla. Már mindent elrendeztem, így hivatalosan is megerősíthetjük a rokoni kapcsolatunkat. (...) Ott lesz az egész rokonság. Zsuzsika és az én családom is meghívást kap majd a keresztelőre, és szeretném, ha a leendő keresztlányom indiai férje szintén eljönne. Bár ő a hindu vallást gyakorolja, nem hiszem, hogy ez problémát okozna, mert Krishan nagyon rendes ember. Őt is az Ázsia Expressz 2. forgatása alatt ismertem meg, és azóta többször is találkoztunk. Mindig jókat beszélgetünk, bár egy szót sem értek abból, amit mond, mert én nem tudok angolul, ő pedig nem beszél cigányul. De ennyi baj legyen, legalább nem fogunk összeveszni!"

Demcsák Zsuzsa így nyilatkozott nemrég Zsoltiról: