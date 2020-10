Határozottan, kijelölt út mentén építi a karrierjét Freddie, akinek nemrég jelent meg legújabb dala, a 'Mindig itt maradsz', melynek alcímet is adott 'Múlt szerelmek balladája' címmel. Az énekes nem túl gyakran enged bepillantást a magánéletébe, most azonban kivételt tett. „A cím alapján úgy tűnhet, hogy ez egy könnyed dal, ezért hozzátettem az alcímet. Egyáltalán nem vagyok az a típus, aki egy kapcsolat befejezésekor azt mondja, 'Legyünk barátok'. Az viszont igaz, hogy szeretem levonni a tanulságot és inkább hálát adni azért a jóért, amit egy kapcsolatból tanulhattam, amit tovább vihetek. Ez sokkal fontosabb lenne, ennek köszönhetően egy új kapcsolatban nem modellezzük le a rossz mintát újra, nem követjük majd el ugyanazokat a hibákat" – mondta őszintén Freddie, aki ritkán beszél a magánéletéről.

„Megiszom a levét annak, hogy introvertált vagyok. Manapság minél többet mutat valaki az életéből, annál sikeresebb. Persze ez a siker is relatív, de én mégsem szeretném, hogy azért kövessenek a közösségi oldalakon vagy hívjanak bárhová, mert olyan autóm vagy telefonom van, amilyen. Számomra ez nem követendő út, kategórikusan elzárkózom ettől. Azt szeretném, ha a munkám, a művészetem, az emberi mivoltom lenne mérvadó, ezen dolgozom" – tette hozzá az énekes, aki azt is tudja, hogy jelenleg ez a nehezebbik sikerhez vezető út. „Mondhatnám azt is, hogy ez nehezebben „térül meg". Például én is megtehetném azt, hogy csak összeválogatok néhány dalt, viszem magammal, fellépek a színpadra, elénekelem és kész. Szívem szerint én ezt betiltanám, a hangszeres, élő zenét preferálom. Bízom benne, hogy ez fel fog értékelődni előbb vagy utóbb. Nekem az a fontos, hogy azzal keressem meg a pénzem, amit igazán szeretek csinálni, ebben nem szeretnék kompromisszumot kötni" – árulta el a Hazai Sláger műsorvezetőjének, Faragó Jankának Freddie.