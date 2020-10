A világsztár, Gabriela Spanic a nagysikerű Dancing with the Stars műsorban versenyzik, ám vannak, akik szerint a táncnál több is lehet közte és partnere közt.

Korábban a híres színésznő úgy nyilatkozott, hogy szerelmes típus, és nem zárkózik el egy lehetséges románc elől hazánkban sem.

Többen úgy vélik, a szerelem már most rátalált Gabriela Spanic-ra, aki a Dancing with the Stars műsorban való továbbjutását táncpartnerével, Andrei Mangrával már a második adásban csókkal ünnepelte. Sokak lopott érintéseket is észrevettek a páros között - írja a Ripost.

Talán a színésznő heves latin vérmérséklete a magyarázat, de az idő úgyis igazolja, hogy a kapcsolatok jobban elmélyült-e, mint barátság.