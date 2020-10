Gáspár Bea egy éve kezdte érezni, hogy sokkal gyorsabban szaladnak fel rá a kilók, mint azelőtt. A súlya drasztikusan kezdett nőni, szinte havonta le kellett cserélnie a fehérneműit, mert nem voltak már jó rá a korábbi darabok. Rosszul érintette az is, hogy alig talált magára ruhákat.

Mindezek mellett pedig komoly egészségügyi problémák is jelentkeztek nála, úgy mint a pajzsmirigyzavar, a hormonháztartás felborulása vagy az inzulinrezisztencia.

Gyomorszűkítő műtétje után egyből leadott 6 kilót, ami szinte csak víz volt. Bea a Mokkában elárulta, a legjobb az egészben, hogy most is ehet finomakat, de fél adaggal is jól lakik.