Gáspár Beánál az orvosok még 2017-ben pajzsmirigy-alulműködést diagnosztizáltak, rövid idő alatt 30 kilót hízott, és a cukorbetegség is kialakult. Próbálkozott sportolással, diétával, teljes életmódváltással, de a kívánt eredményt nem érte el, ezért úgy döntött, kés alá fekszik, mivel a súlygyarapodás előbb-utóbb kihat a szív- és érrendszerére. Ennek okán gyomorszűkítő műtétre vállalkozott.

A műtét után fokozatosan kell Beának terhelnie a gyomrát, ami olykor egészen félelmetes tüneteket produkált számára:

"Konkrétan azt éreztem, hogy infarktusom van vagy nem tudom, vert a szívem, olyan szinten vert, hogy majd meg akartam halni a gyomromtól, nem tudom, hogy hogy, de ezt többen is elmondják a betegek, akik túleszik az adagot, hogy akkor infarktus közeli állapot van a szívünknél, nem tudom, hogy miért" - mesélte a Tények Pluszban Bea.

Bár nehéz a műtét utáni felépülés, Bea sokkal jobban érzi magát a bőrében és nemcsak az étkezésére figyel oda, a testmozgást is beültette a mindennapjaiba. Bár korábban nem részesítette előnyben a sportot, most heti szinten biciklizik és a tervei között szerepel egy futóverseny is.