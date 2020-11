Mi is az a hialuronsav?

A hialuronsav egy nagymolekulájú szénhidrát, amely természetes módon is megtalálható a szövetekben és leginkább vízmegkötő hatása miatt kedvelt. Mivel a saját súlyának sokszorosát – akár ezerszeresét is - képes megkötni víz formájában, így fantasztikus hidratáló hatással bír, márpedig azt már mindenki tudja, hogy ez mennyire fontos az emberi szervezet számára.

A kozmetikai Jolly Joker

A hialuronsavról legtöbbet a szépségipar kapcsán hallhatunk. Krémek, szérumok és étrendkiegészítők népszerű összetevője, mivel segít, hogy a bőr rugalmas és hidratált maradjon. A hialuronsav természetes módon is fellelhető a szervezetben, legnagyobb része - azaz nagyjából az 50-60%-a pedig - kifejezetten a bőrben található meg. Az évek múlásával és a különféle környezeti ártalmaknak valamint az életmódunknak – pl. napozásnak, dohányzásnak, légszennyezettségnek - hála azonban ez a mennyiség fokozatosan csökken, ennek köszönhetően pedig a bőr szárazzá, fakóvá és ráncossá válhat. Szerencsére a hialuronsav belsőleg és külsőleg is pótolható, növelve így a szövetek nedvességtartalmát, rugalmasságát, mindez pedig nem csak szebb bőrképet eredményezhet, de a ráncok megjelenésének esélyét is csökkentheti, sőt akár a már meglévőeket is fel tudja tölteni bizonyos mértékig.

Túl a szépségiparon

A hialuronsav azonban nem csak a bőr szépségéért felelős, hiszen a szervezetben fellelhető még a csontokban, az izmokban, az ízületi folyadékokban, a szemben, de gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. Ezért nem meglepő, hogy a szépségiparon túl is előszeretettel alkalmazzák, hiszen a hialuronsav:

az ízületek kenőanyaga, amely védi a porcok felszínét, így nagyon hatásos orvosság a váll-, térd-, csípőízület gyulladásos betegségeivel szemben

amely védi a porcok felszínét, így nagyon hatásos orvosság a váll-, térd-, csípőízület gyulladásos betegségeivel szemben segít, hogy a sebek gyorsabban és szebben gyógyuljanak , így mind kozmetikai, mind az orvosi szemmel – műtéti sebek kezelésekor – igen előnyös lehet az alkalmazása

, így mind kozmetikai, mind az orvosi szemmel – műtéti sebek kezelésekor – igen előnyös lehet az alkalmazása gátolja a gyulladások kialakulását , legyen szó felszíni sebekről vagy akár olyan emésztőszervrendszeri betegségekről, mint a Crohn-betegség, a gyomorfekély, a reflux vagy a vastagbélgyulladás

, legyen szó felszíni sebekről vagy akár olyan emésztőszervrendszeri betegségekről, mint a Crohn-betegség, a gyomorfekély, a reflux vagy a vastagbélgyulladás enyhíti a krónikus szemszárazságot, a szemüreg belseje ugyanis természetes módon is hialuronsavat tartalmaz, amelyet hatékonyan lehet pótolni hialuronsavas szemcseppel

Mindezek ismeretében azt mondhatjuk, hogy a hialuronsav egyre növekvő népszerűsége nem puszta szemfényvesztés, s bár egyre kevésbé hiszünk a reklámoknak és egyre jobban kételkedünk mindenben, ami gyanúsan jónak tűnik, akadnak azért még valódi „csodaszerek" a világban. Ilyen a hialurosav is, amely ugyan nem univerzális gyógyszer minden betegségre, de mégis meglehetősen széles körben alkalmazható mind a szépségünk, mind az egészségünk megóvása terén.