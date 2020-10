Sokan nem gondolták volna, hogy Diana is hűtlen volt.

Ahogy azt korábban már megírtuk, Diana és Károly herceg házassága sosem volt zökkenőmentes, a férj ugyanis mindvégig Kamillába volt szerelmes. A királyi házaspár kapcsolata akkor indult el igazán a lejtőn, mikor Diana tudomást szerzett arról, hogy Károly viszonyt folytat egykori párjával.

A téma kapcsán Diana még interjút is adott a BBC-nek, amiben megdöbbentő dolgok hangzottak el. Ezek a felvételek most újból terítékre kerültek a Channel 4 új, Diana: az igazság az interjú mögött című dokumentumfilmnek köszönhetően. Mint kiderült, nem Károly volt az egyetlen, aki hűtlen volt a házasságuk ideje alatt, ugyanis Diana a saját viszonyairól is mesélt annak idején a BBC-nek.

A hercegné egykori komornyikja, Paul Burrell szerint Diana nagyon félt attól, hogy fiai meggyűlölik azért, mert sem ő, sem az apja nem voltak őszinték és hűségesek - írja a Mirror.