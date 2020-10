Kandász Andreára a karantén alatt észrevétlenül szaladtak fel a kilók. Amikor ezzel szembesült nagyon rosszul érezte magát, és úgy döntött, leadja a súlyfelesleget. Ez sikerült is, bomba formába került őszre, elárulta hogyan!

Kandász Andi, ahogy sokan mások otthonról dolgozott a karantén alatt, és bizony ilyenkor könnyebben felcsúsznak az emberre a pluszkilók. Vele is ez történt, de eldöntötte, nem törődik bele, és tesz ellene.

„Amikor jött a nyár, elhívtak egy eseményre, ahová végre csinosan felöltözhettem volna, de kiderült, nem úgy nézek ki, ahogy a karantén előtt. Ráálltam a férjem ezeréves mérlegére, ami sokkal többet mutatott, mint előtte. Elmentem egy áruházba, hogy vegyek egy normális mérleget. Rá is álltam a kiállított darabokra, és mindegyik 86 kilót mutatott. Amikor szembesültem vele, hogy ennyire elengedtem magam, megkérdeztem a férjem, így is szeret-e? Persze, azt válaszolta, mindenhogy szeret, s azt mondta, nem is látszik rajtam a fölösleg, de tudtam, hogy a válaszának egyik fele nem igaz" – mesélte a műsorvezető a Blikknek.

A sztár felkereste Keleti Andrea barátnőjét, hogy táncleckéket vegyen tőle. Ráadásul a táncos szintén nem rég szabadult meg jó pár kilótól, és a titkát megosztotta a műsorvezetővel is.

„Elmentem Keleti Andi barátnőmhöz, hogy tanítson nekem táncot, azt gondoltam, hogy a mozgás segít. Kaptam egy havi adagot a súlycsökkentő gyógynövényes kapszulájából, és ahogy az elfogyott, már láttam magamon az első eredményeket, végül 4 hónap alatt 19 kilót adtam le" – árulta el Kandász Andrea.