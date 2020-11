Visszavonhatatlanul beköszöntött az ősz, ami már nem csak a tájon, hanem a hőmérsékleten is egyre jobban észrevehető. A hajnalok és az esték egyre csípősebbek, ami azt jelenti, hogy lassan nem árt átállni az őszi táplálkozásra is.

Szerencsére a vitaminban és ásványi anyagban gazdag élelmiszerek igazságosan vannak elosztva az év mind a négy évszaka között, éppen ezért egy kis utánajárással te is könnyen rádöbbenhetsz, mennyire nem nehéz egészségesen tartani magad ősszel is. Ráadásul több olyan szuperélelmiszer is szerepel az őszi listán, ami szabadon megterem a természetben - vagyis akár hétvégi kiránduló programot is kanyaríthatsz a begyűjtése köré.

De nem csak az étkezésünkbe csempészhetünk egy kis őszt, hanem az italainkba is. Míg nyáron a hideg, frissítő, citrusos italoké a főszerep, addig az őszi-téli szezonban inkább a forró, édes, testesebb italok kerülnek előtérbe. Ha kiváncsi vagy, milyen forró italokkal dobhatod fel az őszi estéket, akkor olvass tovább.

1. Forró csoki

A forró csoki azért jolly joker, mert örömet nyújthat kicsik és nagyok számára egyaránt, hiszen ez egy olyan ital, ami felér egy mennyei desszerttel. Az étcsokoládéból, tejcsokoládéból vagy fehércsokoládéból készült italt sok finomsággal gazdagíthatjuk. Utóbbi verzió esetében jó választás lehet a mandulaszirup vagy a vaníliaszirup, ami még jobban kiemeli a fehércsokoládé ízét. Barna csokis verzió esetében a kókuszszirupot ajánljuk, illetve a málna vagy csipkebogyó szörpöt.

A tejszínhab szintén elmaradhatatlan kelléke a forró csokinak, amit készíthetünk házilag felvert tejszínből, vagy patronos, bolti verzióból is. Érdemes a hab tetejére csokireszeléket vagy apróra tört mogyorót is szórni, hogy még teljesebb legyen az élmény.

2. Forralt bor

Ez az ital az őszi-téli szezon egyik közkedvelt kelléke. Jó program lehet egy baráti összejövetelen kipróbálni együtt egy finom receptet, ahogy a szerelmesek összebújós estéinek is jó alapja lehet egy kis forralt bor. Nem beszélve arról, milyen hamar felmelegít minket néhány szabadban töltött, csípős óra után.

Szerencsére ugyanolyan finom vörösborból és fehérborból is, csupán a mi ízlésünkön múlik, hogy melyikből készítjük el szívesebben. Annyi azonban biztos, hogy bármilyen bort is választunk, a minőségre mindig ügyeljünk, hogy a lazítós estéből másnap se legyen fejfájás. Széles a forralt borhoz passzoló fűszerek palettája, így mindenki kikísérletezheti a maga kedvenc kombinációját. Kerülhet bele fahéj, szerecsendió, szegfűszeg, szegfűbors és akár kardamom is. Sokan azonban előszeretettel vegyítik különféle gyümölcsökkel, mint például citrom, lime, alma vagy narancs. Ahogy a forró csokit, úgy a forralt bort is csinálhatjuk gyermekbarát verzióban, ehhez azonban valamilyen gyümölcslevet kell alapul venni, mint a szőlő vagy az alma.

3. A forralt bor nagytestvére, a puncs

Puncsból is lehet készíteni alkoholmentes verziót, ám a többség mégis inkább úgy szereti, ha nyomot hagy maga után. Egy igazán jól elkészített téli puncs bizony igen komoly mennyiségű alkoholt tartalmaz, és ráadásul alattomos is, ugyanis észrevétlenül itatja magát. Nem véletlen, hogy a karácsony körüli baráti rendezvényeken ez szokott lenni az italok sztárja, de azért érdemes vele óvatosan bánni.

Narancslé és feketeribizlilé kombinációjából finom alapot készíthetünk, ami száraz vörösborral, szegfűszeggel, vanília rúddal és fahéjjal ízesíthetünk, de tehetünk bele különféle gyümölcsös szörpöt, sőt, valódi gyümölcsdarabokat is.

+1. Tea

A teáról sokunknak az óvodai/iskolai menza jut eszünkbe, ami kétségtelenül nagyon finom, de azért a teázás ennél jóval több fantáziát rejt magában. Érdemes azonban nem csak íz alapján választani, hanem olyan teafüvek után nézni, amelyek az immunrendszerünket is erősítik.

A csalántea például vasat, kalciumot, magnéziumot, A-vitamint és K-vitamint is tartalmaz, ezek miatt pedig érdemes minél többet fogyasztani. A citromfű szintén nagyon hasznos, de nem csak relaxáló hatása miatt, hanem azért is, mert segít felvenni a küzdelmet a vírusok és baktériumokkal szemben is. Nem szabad megfeledkezni a csipkebogyóról sem, ami valóságos C-vitamin bombának számít.