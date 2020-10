Szerencsére azonban a természet úgy van megalkotva, hogy a vitaminban és ásványi anyagban gazdag élelmiszerek igazságosan vannak elosztva az év mind a négy évszaka között. Éppen ezért egy kis utánajárással te is könnyen rádöbbenhetsz, mennyire nem nehéz egészségesen tartani magad ősszel is. Ráadásul több olyan szuperélelmiszer is szerepel az őszi listán, ami szabadon megterem a természetben - vagyis akár hétvégi kiránduló programot is kanyaríthatsz a begyűjtése köré.

Dió

Ez az A,- E,- és B-vitaminban gazdag élelmiszer sokak kedvence, hiszen nagyon könnyű hozzájutni, nem drága - ellentétben például a kesudióval -, és nehéz megunni, ugyanis sokféleképpen felhasználhatjuk. A dió különlegessége, hogy B-vitaminból többfélét is tartalmaz, mint például tiamint, amely védi az idegeket és az izmokat, sőt, a növekedésben is segít.

Ásványi anyagok és növényi rostok terén is verhetetlen. Magnézium, kálium, fluor, réz, mangán és szelén is található benne, amelyek részt vesznek a csontképzésben, a vérképzésben, védenek minket a szívizom gyengeséggel szemben, és az immunrendszerünket is kellően feltuningolják. Olyan többszörösen telítetlen zsírok is vannak benne, mint az omega-3-zsírsav vagy alfa-linolénsav, amelyek támogatják az érfalakat és segítenek megelőzni számos érrendszeri betegséget.

Diót szedni és pucolni pedig kifejezetten jó program lehet a családnak, hiszen ez is egy olyan aktív kikapcsolódási lehetőség, ami a gyerekeket is leköti a szabad levegőn. A megpucolt termésből pedig rengeteg finomságot készíthetünk, amellyel észrevétlenül támogatjuk a család minden tagjának egészségét.

Sütőtök

Hazánkban leginkább a sonkatök és a szürke héjú nagydobosi sütőtök terjedt el, amelyek ízben és formavilágban is kissé eltérnek egymástól, ám élettani hatásaikat tekintve közel azonosak. Mindkettő rengeteg rostot tartalmaz és a víztartalmuk is magas, ami azért nagyon előnyös, mert laktatnak, de nem hízlalnak.

A sütőtök A-, B1-, B2-, B6- és C-vitamint tartalmaz, így ha minden nap fogyasztasz belőle egy keveset, azzal már rengeteget tettél az egészséged megőrzéséért. A fenti vitaminok ugyanis a szemünktől kezdve az immunrendszeren át egészen az emésztési folyamatokig támogatnak minket. A C-vitamin pedig igazi antioxidáns. A sütőtök ásványi anyagokban is gazdag: kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor is található benne. Sütőtökös receptekből pedig már kedvünkre válogathatunk, hogy kicsik és nagyok is örömmel fogyasszák ezt az idény jellegű finomságot.

Csipkebogyó

A csipkebogyóról tudjuk, hogy az első őszi fagyok alkalmával érik be, ekkortól érdemes keresni a piacokon - vagy kimenni a természetbe, és keresni egy-egy megtermett bokrot. A csipkebogyót a fentiekkel ellentétben főleg tea formájában tudjuk fogyasztani, így kevésbé izgalmas a dióhoz vagy a sütőtökhöz képest. Ám amilyen kicsi, annyira fontos, így semmiképp sem szabad megfeledkezni róla - és ha valaki érzi magában a kreativitást, akkor lekvárt vagy akár szörpöt is készíthet belőle.

Azt például kevesen tudják, hogy a csipkebogyóban 10x annyi C-vitamin van, mint a citromban. Ezen kívül pektint, gyümölcssavakat, vasat, kalciumot, illóolajat, cseranyagot, nyomokban karotint, B1-, B2-, K- és P- vitaminokat is tartalmaz. Fogyasztása rendkívül jót tesz az immunrendszer ellenálló képességének, segíti a bélrendszer működését, valamint jót tesz a szív,- és érrendszernek is. Sőt, kimutatták, hogy vesekő ellen is véd, illetve máj működését is serkenti.