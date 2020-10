Mádai Vivient műsorvezetőként ismerhette meg mindenki 10 évvel ezelőtt, ma pedig már édesanyaként is bizonyíthat a munka mellett. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy gimnáziumi évei alatt egy külföldi ösztöndíjnak köszönhetően egy igazán különleges szakmát is elsajátított.

Mádai Vivien a gimnázium alatt egy szemesztert Dániában töltött, design és textiltervező szakon tanult.

„Mindennap részt vettem varrás órákon is, így a végére egészen belejöttem, és megszerettem az alkotás folyamatát. Szerencsére nagyon elégedettek voltak velem, és szép ruhadarabok születtek ebben az időszakban" – árulta el a csinos műsorvezető, aki így 15 év távlatából már nem biztos benne, hogy ma is menne neki a varrás, de azt a félévet szép emlékként őrzi.

„Egy jó varrónő igazi kincs! Ha valaki ruhát vesz, az sosem száz százalékosan olyan fazon vagy méret, ami tökéletesen passzol, így én szeretem magamra igazíttatni ezeket a darabokat. A kapcsolat a varrónővel igazából egy bizalmai viszony, ismeri a méreteimet is, tudja, hogy egy-egy ruhadarab hogyan lesz az én adottságaimmal tökéletes. Nagyon szép hivatás!" – fejtette ki a Mokka műsorvezetője, hozzátéve, hogy mindig is szívügye volt a magyar kézműves termékek vásárlása. Most magyar tervezők maszkjait viseli, ezzel segíti a divatipart ebben a nehéz helyzetben.

A női és férfiszabók munkája az utóbbi hónapokban különösen előtérbe került. Bár sokan otthoni körülmények között készítik el a mosható textilmaszkokat, a vírus elleni védekezés legfőbb kellékeit, sokan a profikra bízzák, hogy varrják meg számukra a színben és stílusban legmegfelelőbb darabokat

.