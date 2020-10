Nem aprózta el a jelmezét Halloweenra a szexi modell, Heidi Klum.Egy videót is feltöltött közösségi oldalára a hihetetlen folyamatról.

A koronavírus miatt az idei Halloween sem az igazi, de ettől függetlenül mindenki próbálja belőle a legjobbat kihozni. Így tesz a német modell, Heidi Klum is, aki nem bízta a véletlenre az idei jelmezt, tőle megszokott módon, ruha nélkül vágott bele az átváltozásnak.

A folyamatot videó formájában is rögzítették, amit Heidi fel is töltött Instagram oldalára. Majd nem sokkal ezután a végeredményt is megosztotta a követőkkel, ami hatalmas sikert aratott.

Íme, a végeredmény: