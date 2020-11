Kim Basinger genetikája páratlan, melynek köszönhetően 66 éves kora ellenére is sok évet letagadhatna. Szépségét lánya, Ireland is megörökölte, aki ezt nem is titkolja, sőt, rajongó tábort faragott az előnyéből. A fiatal lány nemrég fehérneműs fotókat posztolt magáról, amikkel felrobbantotta az internetet.

Most pedig híres édesanyja is mutatott magáról néhány fehérneműs fotót, és meg kell hagyni, ő is legalább olyan dögös, mint a lánya.