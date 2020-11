Az otthonunk számos területén van szükségünk jól bevált praktikákra ahhoz, hogy rendet tudjunk tartani - ilyen lehet akár a hűtőnk is.

Bizonyára veled is előfordult már, hogy egy-egy élelmiszer bontatlanul romlott meg a hűtődben, mert pont egy olyan helyre sikerült bepakolnod, ahol nem volt jól látható a többi élelmiszer miatt.

Arról nem beszélvem hogy bizonyos tételeket nagyon nehéz úgy elhelyezni, hogy ne legyenek útban, ne foglaljanak sok helyet. Az alábbi videóban szuper trükköket mutatunk be, melyek segítségével te is könnyen átláthatóvá teheted a hűtődet. Tippeket adunk a különféle szószok tárolásához, ahogy a lapkasajtok és a fiókban tárolandó termékek elhelyezéséhez is.