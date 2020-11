Az egykori műsorvezető, író és tanár, Vitray Tamás egy igazi televíziós legendának számít hazánkban. A karrierje szinte együtt indult a hazai televíziózással, ami hatalmas szakmai sikereket hozott neki.

Bár a szakmai élete irgylésreméltó, a magánélete igencsak megsínylette az elmúlt 60 év kőkemény munkáját. Komoly magánéleti válságok és három válás után Vitray Tamás jelenleg egyedül él.

"Most jól vagyok, de nyugtalanul érzem magam, mert az utóbbi hónapok számomra is aggasztóak voltak. Lassan két éve egyedül élek, de nem ez az első alkalom, hiszen az első és a második házasságom között két éven át voltam egymagam, és ahogy most, akkor is jól viseltem az egyedüllétet. Evvel ugyan nem illik hencegni, de ez az igazság: jól vagyok" - mesélte a Hot! magazinnak Tamás.

Tavaly, 32 év együtt töltött év és házasság után mondták ki a válást volt feleségével, a színésznő, Kállay Borival. A hír mindenkit nagyon meglepett.

"Tökéletesen megértem a nőket, hogy fontosnak érzik a házasságot, hiszen ők azok, akik mindent odaadnak a választottjuknak, cserébe viszont elvárják a férfitől a biztonságot és a szerelmet. Ezt én nem tudtam megadni, úgy ahogyan kellett volna. Belátom, valószínűleg velem van a baj, hogy talán egyedül érzem magam a legjobban" - vallotta be Vitray.

Az egykori műsorvezető nincs magára hagyva, két fia és öt unokája van, akikre bármikor számíthat.