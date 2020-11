Majka néhány napja számolt be arról, hogy elkapta a koronavírust. Sajnos ő nem tünetmentes, bevallotta, nincs túl jól, lázzal küzd. Majoros Hajni közösségi oldalán mesélt arról, hogyan viseli a helyzetet a család.

"Azt hiszem, nem kell bemutatni, milyen az igazi férfibetegség. "Te, Anya, az éjjel tüsszentettem egyet, szerintem beteg leszek, hozol valami gyógyszert? Nézd a szemem, tuti elkaptam valamit. Főznél egy húslevest, felszökött a lázam 37,5-re", és a hasonlók. A történet most is így indult, a 37 fokos hőemelkedés még nem állította meg a fakanalat a kezemben, de ahogy láttam Marci sem kapcsolta le azonnal a Fortnite-ot, mert Apa a férfibetegség tipikus tüneteit produkálja. De volt egy pont, amikor bennem is megszólalt a kisördög, hogy Te Hajni, azért ebben a pandémiás időszakban komolyabban is vehetnéd a jajkiáltásait, mert azért csak jobb félni, mint megijedni. Valóban elfogott egy kicsit az idegesség, amikor Petit letesztelték és vártuk az eredményt. Mint tudjátok, beigazolódott a félelmünk, pozitív tesztet produkált. Nyilván a helyén kell kezelni a betegséget, s ha már elkapta, akkor minél hamarabb túl kell rajta esnie, ebben minden segítséget megadok, s tudva, hogy valószínűleg a gyerekek, és én sem fogjuk megúszni még úgy sem, hogy Petit szinte hermetikusan elzártuk" – írta a kétgyerekes anyuka, aki mindenkit arra kér, viseljen maszkot!