Ismét támadják az aranytorkú énekesnőt és leendő édesanyát, Dér Henit a követői. Most legújabb posztja miatt akadtak ki a rajongók, amelyben önelfogadásra biztatja az embereket.

Az újdonsült kismama, Dér Heni nem is lehetne boldogabb, mióta megtudta, hogy kisfiút hord a szíve alatt, de öröme nem lehet felhőtlen, ugyanis nemrég ismét letámadták a rajongói.

A negatív és rosszindulatú hangulatot Heni legutóbbi Instagram-posztja idézte elő, amelyben azt hirdeti, hogy fogadjuk el és szeressük magunkat úgy, ahogy vagyunk. A követők nem értették, hogy képviselheti ezt az énekesnő, mikor az év elején, januárban még Schobert Norbi mellett állt ki, amikor a fitnessguru kijelentette, hogy a házasságok azért mennek tönkre, mert a nők nem képesek lefogyni a szülés után.

"Nem az számít hogy hogy nézel ki...

Engem olyan emberek, akik a külsővel próbálják megbántani a másikat, hidegen hagynak, mert érzelmileg kevésbé intelligens módját választják a megbántásnak.. Mindig azon dolgoztam, hogy a meglévő adottságainkból merítve dolgozzunk magunkon kívül-belül és hozzuk ki a maximumunkat.. Hiába vagy szép, ha magadat nem látod annak és nincs benned önbizalom... Szóval mindenki próbálja elfogadni magát, akkor másokat és a világot is szebbnek fogjuk látni.." - olvasható az énekesnő bejegyzésében.

A bejegyzés alá érkezett néhány támadó hangvételű komment:

„Elég hülyén hangzik pont tőled, nemrég te voltál, aki nagy egyetértéssel kiálltál Schobert Norbi mellett. Emlékszel, szülés után az a nő nem tiszteli a férjét, aki nem fogy le, remélem, te kockahassal jössz ki szülés után a kórházból."

„És amikor Schobert Norbit védted? Akkor nem így gondoltad..."

A Bors megkereste az üggyel kapcsolatban az énekesnőt, aki szerint mindkét kijelentés részéről helytálló.

"Én nem a várandósakhoz, vagy az egy napja megszült anyukákhoz szóltam akkor, hanem azokhoz a kövér emberekhez, akik nem tesznek magukért, és ezt tartom is. Aki a tévé előtt ül, és csipszet zabál, az ne siránkozzon, hogy dagadt! Igenis azt gondolom – ahogy ezt most is leírtam a posztomban – hogy a maximumot attól még hozzuk ki magunkból" - mondta Heni, majd hozzátette, hogy a rosszakarói tegyék egymás mellé a két bejegyzését, és értelmezzék.