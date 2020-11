Egyre több olyan eset fordul elő, hogy híresség hivatalos oldalát törlik vagy a nevében létrehoznak hamis, kamu oldalakat, ahol a személy tudta nélkül reklámoznak a nevében bizonyos termékeket.

Hasonló eset áldozatául esett a csinos műsorvezető és zsűritag, Ördög Nóra is, akinek a nevében két oldalt is létrehoztak a Facebookon. Szerencsére hamar észrevették a rajongók és Nóri is, aki azonnal tájékoztatta követőit a botrányos esetről.

"Ismételten visszaélnek a nevemmel! 2 kamu profilt találhattok a facebookon, amit nem én hoztam létre és valótlan adatokat tartalmaznak" - írta a fotóhoz Ördög Nóri.