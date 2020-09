Ördög Nóra hamarosan újra láthatjuk a képernyőn, de most a műsorvezetés helyett egy teljesen új szerepben próbálja ki magát.

Ördög Nóra hamarosan új szerepben mutatkozik be: zsűritag lesz a TV2 új műsorában a Dancing with the Stars című nagyszabású showműsorban.

A zsűrit Molnár Andrea országos latintánc-bajnok, koreográfus, mesterdiplomás táncpedagógus, Kováts Gergely Csanád ötszörös showtáncvilágbajnok, a TV2 Megatánc című műsorának győztese, táncművész, koreográfus, rendező, Schiffer Miklós nemzetközileg ismert stílus-és divattanácsadó, valamint Ördög Nóra alkotja.

"Furcsa helyzet, mert rengeteg műsort vezettem, ahol zsűritagokkal álltam szemközt, figyeltem a munkájukat, de én most először kerülök ebbe a helyzetbe, és ülhetek be a zsűripult mögé. Nagyon kíváncsi vagyok, mit hoz ki belőlem ez a szituáció. Azt gondolom, pont olyan zsűritag leszek, mint amilyen anyuka: igyekszem következetes lenni, meg szigorú, de valójában kenyérre lehet kenni, és nyilvánvalóan mindentől elolvadok majd" - nyilatkozta Nóri a bemutatkozó videójában.