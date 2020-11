Mike Tyson életével kapcsolatban mostanában egyre több érdekesség kerül nyilvánosságra. Nemrég például kiderült, hogy a legendás bokszoló már az első találkozástól kezdve utálta Michael Jacksont, és most azt is elárulta, miért. Most pedig az is kiderült, hogyan jutott át Mike a doppingteszteken, miközben rendszeresen kokaint és marihuánát fogyasztott:

"A lányom vizeletét használtam fel, néha meg a feleségemét. Mondtam is neki néha, hogy "remélem, nem azt az eredményt fogjuk kapni, hogy terhes vagyok". Hallottam már ilyen esetekről, és féltem kockáztatni, ezért a feleségem mintáját máskor nem is használtuk" - mondta Tyson a Hotboxin podcast adásában.

Azt is elárulta, hogy a kamu vizeletmintákhoz műpéniszt is használt, amit megtöltött vizelettel, majd a lába közé szorítva úgy tett, mintha frissen vizelt volna.