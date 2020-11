"Több paránk is volt a vírus miatt idén. Előfordult, hogy olyan személlyel találkoztunk, akiről később kiderült, hogy koronavírusos. Kemény 24 óránk volt a feleségemmel, amíg a teszt eredményére vártunk. A feleségemnél, Patinál hullámokban néha még a sírás is előjött. Én is szomorú voltam, aggódtam, de amikor megkaptuk a negatív eredményt, ugráltunk örömünkben. Aztán jött az a bizonytalanság, hogy meddig lehet és hogyan esküvőt tartani" – mesélte Diaz, akinek a koronavírus még élete egyik legfontosabb napjára is rányomta a bélyegét.

„Nagyon sokan, például a nagyszüleim nem tudtak eljönni az esküvőre a vírus miatt. Mamám régóta betegeskedik, veszélyeztetett ebben a helyzetben. Természetesen megértettem, hogy nem volt ott. Sok sportolóval jóban vagyok, ők sem tudtak ott lenni. Szerencsére így is jól sikerült az esküvőnk" – emlékezett vissza.

„Nem akartunk külön esküvőszervezőt, szeretünk szervezkedni, így mi intéztünk mindent. Mindenfajta zene volt, még mulatós is. A 90-es évek zenéjénél még Fluor Tomi is becsatlakozott a zenekarhoz és végignyomta az egész blokkot" – árulta el az énekes a Hazai Sláger műsorvezetőjének, Faragó Jankának.