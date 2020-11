A brit Alba együttes kérte fel a holland dr. Jacob Jolij neurológust, hogy elemezze az általuk összeállított vidám dalok listáját, hogy mi a közös vonás bennük.

A kutató arra a következtetésre jutott – noha egyéni ízléstől is függ, kinek mi a vidám – hogy a nóták legtöbbjének 140-150 bpm a tempója, azaz 20-szal több, mint egy átlagos dalé. Vélhetőleg ez lendületet, energiát ad annak, aki hallgatja.

Az is tény, hogy vidám dalok többnyire dúr hangsorokból állnak, ellentétben a melankolikus alkotásokkal, amelyek moll hangokból.

Általánosságban elmondható, hogy egy életvidám nótának a szövege is pozitív, és hogy nem túl komoly témákat dolgoznak fel - írja a mymodernmet.com.

Ezek alapján pedig íme a világ legvidámabb dalai dr. Jacob Jolij szerint:

• Queen – Don't Stop Me Now

• Abba – Dancing Queen

• The Beach Boys – Good Vibrations

• Billy Joel – Uptown Girl

• Survivor – Eye Of The Tiger

• The Monkees – I'm a Believer

• Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun

• Bon Jovi – Livin' On A Prayer

• Gloria Gaynor – I Will Survive

• Katrina & The Waves – Walking On Sunshine