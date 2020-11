A cseh származású modell- énekesnő mindössze 20 éves, 30 darab Barbie babája van, és legfőbb vágya, hogy az imádott játékra hasonlítson. Ennek érdekében havonta 1500 dollárt költ külsejére, sőt már 16 évesen elkezdte megváltoztatni azt, ám amióta felkapta a nemzetközi sajtó rengeteg támadás éri. A kommentelők egyenesen szétszedik.

Gabriellát ez azonban cseppet sem hatja meg, csupán egy dolog zavarja, hogy a férfiak nem becsülik meg igazán. Próbálták már töbször is megvásárolni a társaságát, ám ő valódi érzelmeket keres. Ennek ellenére a fiatal lány folyamatosan hatalmas műszempillákat és erős sminket visel. Már a plasztikai sebész kését is közel engedte magához, hiszen egy 4500 dolláros műtét segítségével C kosaras mellét G-sre cserélte. Hosszútávú tervei között szerepel még több kozmetikai beavatkozás, amely többek között az ajkára és a melleire is kiterjed.