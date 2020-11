Az énekesnő állapotosan különösen tart a koronavírustól, ezért igyekszik a lehető legkevesebbet kimozdulni. Dér Heni most azt is elárulta, úgy néz ki, megvan a baba neve.

Dér Heninek már jól láthatóan gömbölyödik a pocakja, ezt Instagram-oldalán is megmutatta. Az újdonsült kismama nincs könnyű helyzetben a koronavírus miatt. Heni igyekszik a lehető legkevesebbet kimozdulni, szerencsére a bezártságot elég jól viseli. Ám azért így is tart a betegségtől.

„Nem vagyok egy paramami, de a hormonváltozással egy állandó aggodalom rajtam is úrrá lett. Most a második trimeszteremet élem, a doktor úr szavaiból kivéve ez most a legbiztonságosabbnak mondható időszak. De valóban nem tudhatjuk, kire hogyan hat a járvány, és milyen tünetek jelentkeznek. Én is inkább attól féltem a magzatomat, hogy a tünetek hogyan hatnak rá: ha hosszú ideig tartó lázam lenne, azt gyógyszerrel nem tanácsos levinni, de az sem jó, ha hosszú idegig van magas láza a kismamának, meg senkinek se" – árulta el az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában.

Heni arról is beszélt, természetesen már gondolkodtak neveken, és úgy tűnik, meg is találták a nekik leginkább tetszőt!