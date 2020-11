L.L. Junior és Hopp Csilla tavaly nyáron veszítette el 3 éves kisfiát, amikor a gyerek a zebránál kiszaladt az autók elé. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyet még most sem zárták le. Úgy tűnik, a nyomozás miatt az édesanyának vissza kell térnie a szörnyű baleset helyszínére.

„Legutóbb egy hónapja volt az ügyfelem kihallgatáson, akkor szintén elmondott mindent, ami a balesettel kapcsolatos. Ha szükséges, akkor helyszíni szemlét és szembesítést is elrendel a nyomozó hatóság, ám még nem kaptunk értesítést ezeknek az időpontjáról„ – mondta a Blikknek dr. Horváth B. Gábor.

A férfi arról is beszélt, hogy van most a fiatal édesanya több mint egy évvel fia elvesztése után.

"Ügyfelem is tudja, hogy lelkileg, pszichésen megterhelő lesz újra visszatérnie oda, ahol imádott fia elhunyt, de megteszi, ha a hatóságok szerint ez szükséges. Egyébként már sokkal, erősebb pánikroham nélkül tudott vallomást tenni, de néha még most is előtör belőle a fájdalom, ami teljesen érthető. Próbál kitartani, és szépen lassan megerősödni."