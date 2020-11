A csokoládéról köztudott, hogy isteni csemege, amiért a legtöbb ember odavan. Amellett, hogy nagyon finom, a hangulatunkra, a közérzetünkre is jótékony hatással van. Ha valaki szomorú, rossz passzban van vagy éppen egy szakítást próbál átvészelni a csokoládé elengedhetetlen kellék. Most kiderül, hogy a csokoládé amellett, hogy finom kedélyjavító, valódi orvosság is egyben, rengeteg jótékony hatással.