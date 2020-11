Az élet még nem állt meg. Még a legtöbben ellátogatnak hétvégén a nagyihoz, bár ügyelnek rá, hogy puszit ne adjanak és este nyolcra otthon legyenek a kijárási tilalom miatt. A nagyobb gyerekek nem járnak iskolában, átálltak a digitális oktatásra és a barátaikkal is csak virtuálisan találkoznak. A szülők munkahelyén nem szerveznek karácsonyi partyt, de még kénytelenek néha beülni egy megbeszélésre - szigorúan maszkban, tartava a biztonságos távolságot. Új korszak kezdődött, s ha a pandémia véget ér, akkor sem biztos, hogy minden olyan lesz, mint régen. A kommunikáción, az egymáshoz való viszonyuláson biztosan nyomokat hagy a mostani helyzet, hiszen sok minden már most megváltozott. Számos cég teljesen átállt home office-ra és rengeteg az online meeting, tehát mindenki igyekszik az eddig megszokott személyes és kézzel fogható dolgokat a virtuális térben, digitálisan, online intézni.

Show must go on!

A gazdaság nem állhat meg, „Show must go on!" mindenki érdekében. Az üzleti partnereknek találkozniuk kell, adatokat kell cserélniük, hogy a későbbiekben felvehessék egymással a kapcsolatot és itt jön a képbe egy remek alkalmazás a digitális névjegykártya.

Mi az a digitális névjegykártya és miért jó? A névjegykártya évtizedek óta az üzleti élet megszokott kísérője, amelyet találkozáskor egy elegáns mozdulattal átnyújthatott egyik fél a másiknak. Ez az, amit most senki nem szívesen tesz. Nem ad szívesen semmit a másik kezébe, és nem is vesz el semmit szívesen a másik kezéből. Marad tehát, hogy átküldik majd később egymásnak e-mailen az adataikat vagy elkezdik bepötyögni ott és akkor a telefonokba. Pedig létezik ennél praktikusabb megoldás is, amikor

fizikai érintkezés nélkül, mégis pillanatok alatt „átadhatják" az emberek – akár az üzleti, akár a privát – névjegykártyájukat egymásnak egy applikáció segítségével.

Amellett, hogy az ötlet zseniális és a mostani helyzetben igen praktikus, a jövőre nézve is hordoz előnyöket, ha a hagyományos névjegykártyáról átváltunk egy applikációra.



A digitális névjegykártya környezetbarát, ami manapság - amikor mindenki igyekszik tudatosan élni és óvni a bolygót -, nagy előny. A hagyományos névjegykártyák elkészítéséhez papírra van szükség, amihez fákat vágnak ki, vizet pazarolnak értük, veszélyes vegyi anyagokat használnak fel az előállításukhoz és a végén mégis tetemes hulladék lesz csak belőlük. A hagyományos névjegykártya elfogy, tönkremegy, sőt a többségét elveszítik az emberek vagy elkavarják valahova.Az applikáció alapú névjegykártyánál ezek a negatívumok mind kiküszöbölhetőek, sőt az sem gond, ha valaki több cégnél dolgozik, vagy magánemberként akarja elküldeni az adatait, esetleg pár hónap után rájön, hogy mégsem tetszik neki az eredetileg megálmodott design. A digitális verzióból ugyanis annyiféle és fajta névjegykártya hozható létre, amennyit csak akarunk. Nem kell megrendelni, egyeztetni, megvárni a legyártását, elmenni érte és főképp a mostani kritikus helyzetben is bátran alkalmazható.