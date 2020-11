A tradicionális ázsiai gyógyításban már évezredek óta nagy népszerűségnek örvendenek a különféle gyógygombák.

A shiitake itthon is jól ismert gombafajta, amely amellett, hogy pozitív élettani hatásokkal rendelkezik, hipermarketekben kapható és számos ázsiai ihletésű étel hozzávalóját képezi.

A maitake, azaz bokrosgomba Magyarországon kevésbé ismert, bár Japánban és Kínában évezredek óta a gasztronómia és a gyógyítás szerves része.



Shiitake

A shiitake gombát a gyógygombák királyának is szokás nevezni, mivel kiemelkedően jó immunerősítő, antioxidáns, kiváló daganatmegelőző, antibakteriális és antivirális hatással rendelkezik, csökkenti a koleszterinszintet és a magas vérnyomást, segít a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, hatásosan kezeli az emésztési problémákat, sőt a fogszuvasodást is gátolja.





Maitake

A maitake Ázsiában évezredek óta hatalmas népszerűségnek örvend, itthon azonban csak nemrég kezdték megismerni. Legfőbb pozitív tulajdonsága, hogy kiemelkedően erős antivirális hatással rendelkezik, stimulálja az immunrendszert és segítséget nyújthat a daganatosmegbetegedések legyőzésében is. Gazdag B-, C-, D-vitaminban és úgynevezett adaptogén, tehát segít a szervezetnek leküzdeni a különféle stresszt – legyen az testi vagy lelki.





Közös jellemzőik

Mindkét gyógygomba rendkívül jó hatással van az emberi szervezetre és mind frissen, ételekbe keverve, mind étrend-kiegészítő formájában (kapszula, tabletta, tea, por, koncentrátum) fogyaszthatóak.

Adagolásuk nagyban függ a testtömegtől, a terápia jelegétől, illetve hogy megelőzésképpen vagy egy bizonyos betegség kezelésére alkalmazzuk.

A gyógygombák sosem fejtik ki azonnal a hatásukat, így ne lepődjünk meg, ha heteket vagy akár hónapokat kell várni, hogy megtapasztaljuk a változást.