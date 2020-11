Hol rosszabb, hol jobb volt Benkő László állapota az utóbbi időkben, de mindenki reménykedett abban, hogy az Omega billentyűse még színpadra állhat. Éppen ezért most az egész ország megrendülve áll a tragédia előtt.

Trunkos András a zenekar menedzsere mesélt mindarról, ami az elmúlt idszakban történt.

„Már napok, hetek óta tudtuk, hogy nagy a baj. Tudtuk, hogy napjai, legfeljebb egy-két hét van hátra... A zenekar nem tudta, Kóbor János még mondta is, hogy 'Csoda lesz, a Lacinál mindig az van!'. Aztán hajnalban jött az üzenet, hogy Laci meghalt. Az első dolog, ami nehéz, mindenkit felhívni és elmondani a srácoknak. Mindenki elsírta magát, nem tudtak válaszolni. Kóbor csak annyit mondott 'Most mit csináljunk?'. Mondtam, hogy te most csak ülj le, én majd csinálom tovább, amit kell. Ez egy 50-60 éve együtt élő társaság, Kóbor és Benkő alapító tagok. Amikor ilyen történik nyilván az ittmaradottak is elgondolkoznak" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Trunkos András, aki a munkába temetkezett a szörnyű hír után.

„Egész nap dolgoztam, életszerűen dolgoztam. Este Kóbortól jöttem át autóval, egy utcában lakunk, amikor a rádióból megszólalt egy Omega nóta. Akkor kezdtem el könnyezni. Nekem is nehéz megélni, hogy van egy Benkő László telefonszámom, de már nincs mögötte ember" – emlékezett meg egykori kollégájáról az Omega menedzsere.