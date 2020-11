Mindenki életében vannak rosszabb napok, időszakok, amikor azt érzi, hogy semmi nem sikerül, semmi nem jön össze és a jelenlegi helyzetnél rosszabb már nem is lehetne. Idén gyakrabban is érezhetjük ezt, a koronavírus-fertőzés miatt kialakult helyzet miatt, a kilátástalanság, bizonytalanság sokak életébe szomorúságot, borúlátást csempészett. Azonban most olyan fotókat fogunk mutatni, aminek láttán még biztosabbak lehetünk abban, hogy mindenkinek lehet rossz napja, sőt, nem is akármilyen.