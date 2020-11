Szerencsére Gelencsér Tímea és Győrfi Dániel is tünetmentesen vészelte át a koronavírus-fertőzést és ami hatalmas boldogság mindkettejük számára, hogy a héten lejárt a 10 napos karantén és végre visszatérhettek a próbaterembe is. Timi boldogsága azonban nem felhőtlen, ugyanis édesanyja elkapta tőle a Covid-19-et.

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a Dancing with the Stars múlt heti adásában ketten, Gelencsér Tímea és Győrfi Dániel koronavírus-fertőzés miatt nem léphetett színpadra. A táncparkett két ördöge már túl van a 10 napos karanténon, nemrég a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában meséltek az elmúlt napokról, illetve Timi arról, hogy sajnos sikerült megfertőznie az édesanyját.

„Lelkileg nehéz ez az egész. A szüleimet nagyon féltem ettől vírustól, nehogy elkapják. És most konkrétan észrevétlenül az anyukámat megfertőztem. Úgy, hogy rajta kijött a tünet, én pedig teljesen jól voltam. Az a tudat, hogy akit nagyon szeretek és nagyon féltek, miattam beteg, szörnyű volt" - mesélte szomorúan a szépségkirálynő.