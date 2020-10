Istenes László szombaton nem Czina Boglárkával lépett színpadra, hanem új partnerével, Váradi Martinával. Nemcsak a műsorvezető párcseréje miatt volt rendhagyó a tegnapi adás, de azért is, mert a koronavírus miatt két páros nem léphetett színpadra.

Marsi Anikó és Osvárt Andrea koronavírus tesztje is pozitív lett, így helyettük két már kiesett páros tért vissza a Dancing with the Starsba: Győrfi Dániel és Stana Alexandra, valamint Emilio és Tóth Orsolya.

A Tények műsorvezetője telefonon, Osvárt Andrea pedig neten keresztül jelentkezett be, és elmondták, hogy érzik magukat.

"Hála az égnek a betegségen túl vagyok, nincsen semmi bajom. A kötelezőségeken túl kell esni, hiányoznom kell, de alig várom, hogy visszatérjek hozzátok. Igazából csak annyit tudok üzenni nektek is és a nézőknek is, hogy nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, egymásra. Ahogy minden áldott este a Tényekben is elmondjuk: tartsátok be a kötelezőségeket, a szabályokat, tudjátok, hogy miről van szó"

-mondta Marsi Anikó

"Nem érzem magam betegnek, úgyhogy nagyon rossz érzés, szívesen ott lennék veletek, és táncolnék. Muszáj ezt a 10 napot most itthon töltenem a többiek egészsége érdekében, úgyhogy én is azt tudom mondani, hogy nagyon figyeljetek oda a maszk viselésre (...) Nincsenek tüneteim, nem voltam lázas, jól vagyok, de számolom vissza a napokat"

-mondta Andi.