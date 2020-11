Több mint 8 millió forintnyi összeget költött magára a német férfi, az arcára egy puzzle-t tetováltatott, de több testmódosításon is átesett. Most azt tervezi, hogy amputáltatja a fülét, az orrát, és az ujjait.

A 27 éves Benny Winter úgy érezte, hogy külseje nem tükrözi a lelkét, annyira nem volt megelégedve vele, hogy tinédzserként depresszióval küzdött, sőt még az öngyilkosság is megfordult a fejében. Ezért úgy döntött, drasztikus változtatásokat végez magán.

Először 17 évesen elkezdte kitetováltatni a testét, még az arcát is puzzle darabok borítják, de a szemgolyóját is feketére festette, és a nyelvét is kettévágatta. Az összes fogát eltávolították, és fémfogsort kapott helyettük.

Ez összesen 22 ezer fontjába, azaz több mint 8 millió forintba került. Ám ez sem elég neki, most azt tervezi, hogy amputáltatja a fülét, az orrát és az ujjait is, mert azzal lesz teljes a kinézete.