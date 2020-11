Rihanna korunk egyik legnagyobb dívája, hiszen nincs olyan öltözék, amiben ne lenne szexi. Legutóbbi fotójától is ámulatba estünk!

Az énekesnő nemcsak a zenében, hanem a divatszakmában is feltűnő újításokat hozott. Különleges fehérnemű márkája a Fenty Beauty igazán sikeres, bár ez nem meglepő, Rihanna neve mindenre garancia. Kollekciójának legújabb darabjait pedig nemcsak híres modellek mutatják be, hanem ő maga is belebújik és fotót posztolt követőinek.

Legutóbb egy királykék overállban pózolt, amiben elképesztően dögösen festett.