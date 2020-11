A Fővárosi Törvényszéken ma délelőtt folytatódott VV Fanni gyilkossági pere, ahol az informatikai szakértő, Sz. Péter számolt be arról, hogy a vádlott, B. László mikor, hol tartózkodott a lány eltűnése előtt, alatt és utáni napokban. Emellett az is kiderült, hogy Fanni telefonja az eltűnése után is aktív volt, bár a készüléket azóta sem találták meg - írja a Bors.

A tárgyaláson egy felvétel is előkerült, amelyen az látható, hogy mivel szembesültek a helyszínelők, mikor megérkeztek Fanni lakására.

Mint kiderült, a lakásban több napon keresztül be voltak zárva a lány kiskutyái.

A felvételt itt lehet megtekinteni.