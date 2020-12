A Dancing with the Stars versenyzője szinte hétről hétre szerez valamilyen sérülést, amelyek komoly fájdalmakkal járnak. Gabriela Spanic ennek ellenére mégis remekül helytáll a színpadon, azt mondja, már kezd ehhez hozzászokni.

