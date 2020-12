Karácsonykor még a legfegyelmezettebbek is többet esznek, mint máskor, és a diétázók és tudatosan táplálkozók is elcsábulnak a finomabbnál finomabb házi sütemények láttán. Azonban az nem törvényszerű, hogy a karácsony elmúltával többet mutat alattad a mérleg, mint most, pláne, ha kicsit rákészülsz a lakomára. A súlygyarapodást könnyedén megúszhatod, ha most egy kicsit jobban odafigyelsz az étkezésre és a mozgásra, így az ünnepek után is be tudod majd gombolni a nadrágodat.

Az ünnepi ételek nem épp kalóriaszegénységükről híresek, ritka az az ember, aki a jobbnál jobb ételek láttán a párolt zöldség után nyúl és nemet mond a nagyi zserbójára. Ez így is van rendjén, és az, aki egész évben tudatosan táplálkozik, biztosan nem 3 nap alatt fog elhízni. Azonban ha már most úgy érzed, hogy a karantén ártott a súlyodnak, és nem akarsz tovább gömbölyödni, tarts be néhány pofonegyszerű szabályt, hogy a karácsony utáni közérzeted ne egy rémálom legyen.

Még 3 hét van karácsonyig, úgyhogy időben vagy ahhoz, hogy kicsit meghúzd a nadrágszíjat, hogy aztán majd lazíthass, már ami az étkezést illeti.

Most a járványügyi szabályok értelmében a legtöbb vendéglátóhely a kiszállításra állt át. Nem mondjuk, hogy ne rendelj ételt, ugyanis ezzel az éttermek fennmaradását is segíted, de válogasd meg, hogy mit. Ne csábulj el az ingyen desszert láttán, és válassz kalóriaszegényebb fogást.

Kinek ne fordult volna meg a fejében, hogy edzés után a kedvenc péksége vagy egy gyorsétterem felé vegye az irányt. Alkalmanként ez rendben is van, de most próbáld meg nem a könnyebb utat választani. A péksütik és hamburgerek helyett főzd meg kedvenc diétás fogásaidat és vidd magaddal a munkahelyedre. Ha home office-olsz, még könnyebb a dolgod, a munkád szünetében is el tudod magadnak készíteni a diétásabb fogásokat.

Hatalmas csábítás - ha nem egyedül élsz - ha a hűtő tele van minden földi jóval. Ha szeretnéd elkerülni a habzsolást, a zöldségeket és gyümölcsöket helyezd szemmagasságba, hogy ezt lásd meg először, amikor kinyitod. Ha nassolni támad kedved, egyél magokat!

Igyál több vizet és kerüld az alkoholos italokat. Egyrészt az alkohol hizlal és étvágyat csinál, másrészt karácsonykor valószínűleg e tekintetben is többet engedsz meg magadnak, mint amúgy. A másnaposság ráadásul együtt jár az inaktivitással is, így ha iszol, kevesebbet fogsz sportolni is. Bár most ez is nehezített pálya, otthon is megmozgathatod magadat, csak elhatározás kérdése.