1. 101 kiskutya - dalmata

1997-ben, egy évvel a 101 kiskutya megjelenése után a dalmata volt az egyik legnépszerűbb kutyafajta, ám ennek megvolt a szörnyű oldala is. Sok állatmenhely telt meg dalmatákkal, akik többnyire ebnől a szeszélyből vásárolták a kölyköket gyermekeiknek. Ugyan a filmben elbírnak 101-el is, a való életben egyetlen kutyus is hatalmas felelősséget és figyelmet igényel.

2. Némó nyomában - bohóchal

A film természetvédő üzenetét egyértelműen félreértették a nézők. A bohóchal értékesítése 40% -kal megemelkedett, amivel a bohóchal a veszélyeztetett fajok listájára került. Ennek eredményeként a Némó megmentése nevű szervezet jött létre, melynek célja a bohóchalak megmentése és az élőhelyük megőrzésének elősegítése.

3. Vezércsel - sakk

Bátran kijelenthetjük, hogy a Vezércsel 2020 egyik legfantasztikusabb sorozata. Zseniális alakítások, érdekes forgatókönyv, remek stábmunka. Egyszerűen tökéletes. A főszereplő, Anya Taylor Joy játéka pedig annyira meggyőző, hogy mindenkinek kedve támad sakkozni. Az eBayen már 215%-kal megnőtt a sakkjátékok iránt az érdeklődés. Ebben szerepet játszik a koronavírus miatti karantén, de az igazi bombát egyértelműen a sorozat robbantotta.

4. Szex és New York - Manolo Blahnik cipők

Annak ellenére, hogy a 70-es évek óta egy létező márka és már közel 30 éve készített gyönyörű cipőket a spanyol tervező. Carrie Bradshaw és a cipők iránti rajongása tudhatja magáénak a márka igazi népszerűségét.

5. Eufória - csillámos sminkek

Az Eufória című sorozathoz számtalan trend fűződik. Szinte minden egyes karakternek megvan a saját a brandje, amit viszont egyértelműen ki lehet emelni azok a csillámos, színes sminkek. Minden tiktoker és youtuber ezeket a sminkeket készítette, sőt a TikTok-on egy külön videós trend is született az Eufória előtt tisztelegve.