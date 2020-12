Dancs Annamari és párja, László boldogsága nem függ se a közös gyemektől, se a házasságtól. Mindketten túl vannak már egy váláson, gyermekeik is kijönnek egymással, és bár eljegyzés történt, esküvőt mégsem terveznek.

Sokat változtatott rajtam az elmúlt időszak, sok mindent átértékeltem, már nem olyan fontos a rivaldafény és a színpad, mint régebben. Sokkal jobban értékelem a közös sétáinkat, a társasjátékkal töltött estéinket, a közös kirándulásokat, amihez Laci két gyermeke is csatlakozik néha. Igaz, ők már 12 és 16 évesek, és tartottunk is tőle, hogy nehezen találják majd meg a hangot Ádámmal a korkülönbség miatt, de mi lepődtünk meg a legjobban, mennyire jól kijönnek. Már a közös nyaraláson is túl vagyunk, három gyerekkel és nagyszerűen sikerült – mesélte a Blikknek Annamari, aki azt is elárulta, a házasság nincs napirenden.