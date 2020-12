Curtis és új szerelme, Barnai Judit már hónapok óta együtt vannak, ám ennek ellenére a rapper még nem mutatta be szerelmét a családjának. Persze nem azért, mert nem komolyak a szándékai, hanem azért, mert úgy érzi, ennek még nincs itt az ideje.

Elmondása szerint azonnal megtalálták a közös hangot, azóta pedig már mindketten biztosak abban, hogy közösen tervezik a jövőt.

"Ha valamiben nem értünk egyet, arról is képesek vagyunk értelmesen és higgadtan vitatkozni. Veszekedés még nem volt, de nem is lesz" - mondta a rapper, aki azt is elárulta, hogy bizony már a gyermekvállalás témája is szóba került közöttük és Judit nem titkolja, hogy később majd szeretne gyermeket.

"Vágyom gyerekre. Nyilván, mivel sportoló vagyok, jól kell időzíteni. Az első baba után még szeretnék visszamenni a pályára. Ati ha szeretné, ha nem, nincs más választása" - mesélték a hot! Magazinnak.